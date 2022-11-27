آيتن عامر تتلألأ جمالاً بـ إطلالة كاجوال جريئة أشعلت متابعيها على إنستجرام

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها .

تألقت آيتن عامر ، بإطلالة جذابة بالكاجول تبرز قوامها الممشوق ، وتفاعل عدد كبير منهم مع الصورة وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها.

يذكر أن أحدث ظهور لأيتن عامر كان في حفل تامر عاشور، ضمن حفلات موسم الرياض، وتفاعلت مع أغنياته في لايف جديد لها عبر إنستجرام.

الجدير بالذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت في مسلسل مكتوب عليا الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022.

شارك مع الفنانة أيتن عامر البطولة عدد من النجوم ومنهم الفنان أكرم حسني وهنادي مهنا وحنان سليمان وعمرو عبد الجليل ومن اخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف إيهاب بليبل.

تدور أحداث المسلسل حول مقابلة غريبة تغير حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية .