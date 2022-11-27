بجامبسوت أحمر ناري.. روبي تشعل الجمهور خلال حفلها الأول في موسم الرياض - صور

تفاعل كبير من الجمهور السعودي مع أول حفل تحييه روبي لها في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وتفاعل جمهور الرياض مع روبي خلال غنائها لأغنية "نمت ننه" وغيرها من الاغنيات التي قدمتها في الحفل.

روبي تألقت بجامبسوت جلد باللون الأحمر، حيث شاركت صور لها بالاطلالة قبل بدء فقرتها الغنائية، علقت عليها "جاهزين"؟.

هاشتاغات "روبي في الرياض"، "روبي" كانت من الاكثر تداولا عبر تويتر المملكة، اذ أيضا كان يشارك روبي بالحفل كل من أحمد سعد ومحمود العسيلي.

بحماس وتألق بدأت روبي حفلها مع أغنيتها التي عرفت بها على الصعيد العربي "ليه بداري كدة".

وبعدها قدمت روبي مجموعة من أغانيها، لاسيما "ابقى قابلني" والتي طلبها الجمهور منها، وكسرت حاجز الـ 9 مليون على يوتيوب.

وكانت روبي وصلت إلى السعودية استعدادا لحفلها ، ونشرت الشركة المنظمة للحفل بنشمارك فيديو للحظة وصولها إلى السعودية وعبرت روبي عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض، مؤكدة على أن السعودية تشهد تطورا كبيرا على جميع المستويات ومنها المستوى الفني سواء بإقامة الحفلات أو صناعة الفن السعودي بشكل عام.

ووقفت روبي على مسارح الرياض لأول مرة في مشوارها، ومنذ انطلاق المواسم الفنية في المملكة العربية السعودية، فيما تواجدت في حفل joy awards العام الماضي.