جورجينا رودريغيز تثير الجدل باطلالة غريبة مطبوعة بأوراق الدولار بالكامل - صور

أثارت جورجينا رودريغيز شركة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو الجدل بعد اطلالتها الأخيرةعبر انستقرام، حيث ارتدت سترة مطبوعة بالدولار وبنطال مع حذاء أيضًا من نفس النقشة.

الاطلالة التي أطلت بها جورجينا هي من تصميم دار VETEMENTS المعروف بتصميماته الغريبة والذي يغرد خارج السرب باطلالات خارجة عن المألوف في كثير من الأحيان.

وفي الوقت نفسه ، تواجدت جورجينا في قطر لدعم رونالدو، حيث كانت أول من وصل الملعب قبل مباراة منتخب البرتغال ضد غانا.

وارتدت وقتها جورحينا اطلالة ناعمة جينز وتيشيرت باللون الأحمر، ولازالت حديث الجمهور منذ ذلك اليوم لبساطة اطلالتها واناقتها في نفس الوقت.