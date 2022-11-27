هدى الأتربي حديث الوسط الفني بعد إطلالتها الفاتنة في مهرجان القاهرة السينمائي.. واليوم التاسع يكشف سعرها الخيالي!!

نشرت الفنانة هدى الإتربي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

تألقت هدى الإتربي بفستان أنيق من Balmain ، وتميز الفستان أنه قصير وبأكمام طويلة، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

سعر فستان هدى الإتربي قبل الخصم 4.253 دولار أي 104 ألف جنيه مصري، وبعد الخصم وصل سعره إلى 2.979 دولار أي 73 ألف جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن هدى الإتربي أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في حفل افتتاح المهرجان بشكل مختلف وتوقع محبيها أنها أجرت عملية تجميل جديدة كانت السبب في تغيير ملامحها بهذا الشكل الواضح.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي كان مسلسل "شارع 9" من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي وأحمد سلامة.65