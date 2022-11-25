على طريقة عارضات الأزياء العاريات.. ويجز يطل بقميص شيفون كشف جسده الأنثوي للجميع - صور

شارك مغنى الراب "ويجز"، عدة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام من حضور إحدى الحفلات الخاصة بماركة ملابس عالمية .

وظهر ويجز مرتديا قميص شيفون باللون الأسود، أظهر جسده عاريا بالكامل، ما تسبب بتعرضه لإنتقادات عدد كبير من رواد مواقع التوصل الاجتماعى ظهور ويجز بهذه الإطلالة .

ومن المعتاد على ويجز ظهوره بملابس مثيرة الجدل وكان آخرهم حفله بدبى وقدم ويجز عددا من الاغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من بينها “البخت” التي اشعل بها الحفل .

وكشف الناقد طارق الشناوي، عن رأيه في سبب الاقبال الجماهيري على حفل ويجز الأخيرة فى القاهرة ، وعلى حفلات الراب بشكل عام.

قال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “لابد ان يدرك الصناع والرقابة تغير الذوق وفكر الشباب، وكل عصر وزمن وله ذوق معين ومختلف، ومن الطبيعي ان يكون للراب تأثير على الشباب لانه يعبر عنهم في الكلمة والحركة، وكون الجيل الاكبر لا يدرك هذا التغير فهذه مشكلته هو”.

وتابع قائلاً: " هنالك مقولة تقول "الانسان عدو مايجهل"، فبطبيعة الانسان هو يرفض اي شئ جديد ويعاديه دون فهمه او اتاحة الفرصة له".

وعلق الموسيقار حلمي بكر، علي أزمة حلقة المطرب ويجز، قائلا: "طالما مفيش رقابة أو مصنفات أو آداب عاملة فنحن في حالة فوضى غنائية"، مشددا: "لابد من حسم الأمور وإلا سنذهب إلى نفق مظلم، بلا ويجز بلا بيجز".

وأضاف الموسيقار حملي بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "دائما الغناء جزء من المجتمع، ونحن في حالة صعبة"، لافتا: "نذهب بعيدا وحالنا الغنائي سيئ".

وأشار الموسيقار حلمي بكر، : "لابد من تأييد الأعمال الغنائية الجيدة وإذاعتها"، موضحا: "جزء كبير من الغناء المصري أصبح سيئا، كل شخص يقول ألفاظ يصبح ناجحا، والذين نجحوا وصلوا للنجاح بالألفاظ النابية"، متسائلا: "أين الآداب العامة والمصنفات من كل هذا، الأصوات أصبح أسوأ مما يجب".

حفل ويجز فى المنارة

وأحيا مغني الراب ويجز، حفله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم ويجز، عددا من الأغاني الخاصة به والتي تنال اعجاب الجمهور العاشق لأغانيه.