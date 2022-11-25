زوجة أبو عصام في مسلسل باب الحارة تثير جنون الشباب بصورها الجديدة .. لن تصدقوا كيف ظهرت

نشرت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها باطلالة جريئة.

ميسون أبو أسعد بفستان أسود جريء

نشرت الفنانة السورية صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بفستان أسود بدون أكمام من قماش الدانتيل الشفاف مع فتحة جانبية من ناحية الساق.

وزادت ابو اسعد من إثارة إطلالتها بارتداء قفازات من قماش الدانتيل أعلى الكوع، وفي احدى الصور استبدلت احدى القفازات وارتدت القفازات الخاصة برياضة الملاكمة وعلى صعيد التسريحة تركت الفنانة السورية شعرها منسدلًا وانتعلت صندل باللون الاسود، واتخذت وضعيات في التصوير زادت من اثارة الصور.

ردة فعل الجمهور على صور ميسون ابو اسعد

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وفي الوقت الذي تغزل عدد كبير بجمال ورشاقة وجسد الفنانة السورية راح آخرون لوضع تعليق ممازحة الفنانة ميسون أبو اسعد مستذكرين الدور الذي قدمته في مسلسل البيئة الشامي الشهير باب الحارة، حيث قدمت شخصية الزوجة الثانية لـ أبو عصام، وهو الفنان السوري عباس النوري، والتي يكتشف في النهاية أنها كانت تعمل جاسوسة وميسون أبو أسعد هي شقيقة الفنانة لورا ابو اسعد التي تعمل في مجال التمثيل ايضًا، وهي من أصول فلسطينية إلا أنها عرفت في الوسط الفني السوري.

وشاركت ميسون أبو أسعد بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها مسلسل قانون ولكن بشخصية جورية إلى جانب بسام كوسا، مها المصري، كاريس بشار.

وقدمت شخصية ليالي في مسلسل البيئة الشامي الحوت، كما جسدت دور لميس في مسلسل قلبي معكم إلى جانب عباس النوري، ومن ابرز ادوارها شخصية بسمة في مسلسل عن الخوف والعزلة، وشاركت في مسلسل "وراء الشمس" وقدمت شخصية بدرية.

وجسدت دور فاطمة ابو الذهب في مسلسل "رجال العز"، كما قدمت دور رزان وهي شخصية مثيرة للجدل في مسلسل "أرواح عارية"، وشاركت في المسلسل الشهير باب الحارة وقدمت دور نادية الزوجة الثانية لأبو عصام، وفي عام 2019 شاركت في مسلسل عندما تشيخ الذئاب وقدمت دور رابعة.