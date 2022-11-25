جورجينا رودريغيز تشعل مدرجات البرتغال باطلالتها.. شاهد كيف بدت!!

خطفت ، صديقة نجم منتخب البرتغال، بإطلالة رياضية وصفها المتابعون بالجريئة.

وكانت جورجينا رودريغيز هي أول الحضور في المدرجات لتشجيع حبيبها، وتداول الجمهور صورة عارضة الأزياء الهيرة معبرين عن إعجابهم بدعمها الدائم لنجم منتخب البرتغال.

▪︎جورجينا رودريغيز تشجع كرستيانو

وظهرت بإطلالة اعتمدت فيا على الملابس الرياضية، لتتألق بتي شيرت البرتغال الأحمر علي بنطال جينز ونسقت عليه حزام باللون الأسود وحرصت جورجينا على اختيار تسريحة شعر عملية، فصففت شعرها لأعلى علي شكل ذيل حصان، كما اختارت مكياج لافتا بأحمر شفاه لونه أحمر.

وحقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا على غانا بأهداف 3-2، مساء أمس الخميس، زذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمونديال قطر.

وحرصت جورجينا على توثيق الحدث عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام، ونشرت نتيجة مباراة البرتغال وغانا مهنئة حبيبها.

▪︎جورجينا وكرستيانو رونالدو

يذكر ان جورجينا دائما ما تكون أول الحضور في المباريات المهمة التي يلعبها حبيبها لصالح منتخب البرتغال، وتحرص دائما على تشجيعه من المدرجات.

كما تنشر جورجينا رودريغز من وقت لآخر صور لحبيبها وترفقها بكلمات الدعم والإشادة وهو ما يتفاعل معه الجمهور معبرا عن إعجابهم الشديد بدعم الثنائي لبعضهما البعض، فكرستيانو رونالدو هو الآخر يسعى دائما لدعم حبيبته في مشوارها المهني، وكذلك الأحداث المهمة التي يمران بها والتي كان آخرها فقدان ابنهما، وهو الحدث الذي حاول كل منهما فيه دعم الآخر.