كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور



شاركت الفنانة كارولين عزمي كعادتها ، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت صوركارولين عزمي بإطلالة ملفتة وجذابة مرتدية توب أوشولدر باللون الأصفر ونسقت معه بنطلون أسود



كارولين عزمي

أما عن تسريحة شعرها فلم تكن متكلفة فقد تركت شعرها منسدل على كتفيها بطريقة انسيابية الأمام تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتافيها

أما عن الإكسسواراتفقد ارتدت حذاء ذات كعب عالي ومسقت معه خقيبة يد باللون البني وإكسسوارات باللون الذهبي

أما عن ألوان مكياجها فقد أعتمد ألوان بسيطة بالألوان الترابية جاءت متناسبة مع إطلالتها

