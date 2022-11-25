بفسان أسود شفاف.. ميرهان حسين تثير ضجة بأحدث ظهور

تألقت الفنانة ميرهان حسين بأحدث إطلالة لها من خلال عدة صور، قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".وارتدت ميرهان فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الاسود، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء لامع.تواصل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الونش والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي مشوق، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والعمل من إنتاج سينرجى.مسلسل الونش بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى ، منة فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبي، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.