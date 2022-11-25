متابعة تثير غضب الفنان إسلام ابراهيم بتعليق مسيئ.. المفاجئ رده عليها؟

أثار تعليق إحدى متابعات الفنان المصري إسلام إبراهيم غضبه الشديد، بسبب ما اعتبره إساءه شخصية له أمام الجمهور، حيث أبدى استغرابه الشديد من التعليق جاء خارج موضوع منشوره على حسابه الشخصي في فيسبوك.

وشارك الفنان المصري صورة من تعليق تلقاه على أحد منشوراته في "فيسبوك"، خلاله كتب حساب يحمل اسم "ياسمين نور": "إسلام لازم تخس"، وهو ما رد عليه حينها بقوله: "لا مش لازم أخس على فكرة. هخس لما أحب أخس".

هذه المحادثة، علق عليها "إبراهيم" في منشور جديد، جاء كالآتي: "شكرًا يا ياسمين على النصيحة، مع العلم أن النصيحة في العلن فضيحة. إن شاء الله هخس لما أحب أخس لإن دي حاجة شخصية. أشكرك يا ياسمين".

وتابع: "ناس كاتبة لي بوست حلو عن دوري في المسلسل فا ياسمين قررت تخش تقول لي كده. مش عارف ده إيه علاقته بالبوست وبالمسلسل".

أحدث أعمال إسلام إبراهيم

في الوقت الراهن، يُعرض للفنان المصري إسلام إبراهيم مسلسل "العيلة دي"، في عمل يدور داخل إطار اجتماعي كوميدي.

شارك "إبراهيم" في هذا العمل رفقة النجوم: وفاء عامر، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وإسماعيل فرغلي، ويوسف عثمان، وغيرهم الكثير، وهو من فكرة يسري الفخراني، وتأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد خالد أمين.