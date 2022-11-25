أطلت بجانب المخرج خالد يوسف وشمس الكويتية لكنها خطفت الأضواء.. تعرف بالصور على الفنانة رانيا التومي التي تصدرت حديث الجمهور والوسط الفني في ختام القاهرة السينمائي

أحدثت الشابة التونسية رانيا التومي ردود فعل واسعة بعد ظهورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، برفقة المخرج العائد إلى الأضواء خالد يوسف.

واستعرضت التومي إطلالتها بجانب يوسف، وكذلك الفنانة الكويتية شمس، أمام عدسات المصورين، لتحظى صورهم بانتشار واسع على مواقع التواصل، وسط تساؤلات عن هوية الشابة ذات الفستان الأحمر، وأسباب ظهورها مع المخرج المصري، كونها ليست من الشهيرات في الوسط الفني.

لكن اتضح فيما بعد أن رانيا التومي تشارك في مسلسل ”سره الباتع“، الذي وُصف بالعمل الدرامي الضخم، من إخراج خالد يوسف، وسيتم عرضه في دراما رمضان 2023.

ورانيا التومي هي مذيعة تونسية تقدم النشرة الجوية، درست في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي، كما شاركت في بعض الأعمال الفنية، وعملت أيضًا كعارضة أزياء.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها ”الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر“، وكانت بدايتها في عام 2012، حين شاركت في مسلسل ”مشاعر“.

أما مسلسل ”سره الباتع“، فمأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، ويضم عددا كبيرا من النجوم منهم: الفنان أحمد السعدني، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فهمي، وهالة صدقي، وأحمد وفيق، وأحمد عبد العزيز، ومنة فضالي، والمسلسل سيناريو وحوار خالد يوسف ويشاركه خالد كساب وإخراج خالد يوسف.

كما تخوض الممثلة الكويتية شمس أول تجربة تمثيلية لها مع خالد يوسف، بعد أكثر من 20 عاما قضتها في مجال الغناء.