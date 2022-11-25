ديانا كرزون لؤلؤة تمشي على الأرض خطفت القلوب بجمالها الساحرة وأنوثتها المتفجرة - صور

شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أحدث إطلالة فائقة الجمال ، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ديانا كرزون تتفجر أنوثة، مرتدية قميث طويل باللون الأبيض، ووضعت مكيب ناعم مناسب لبشرتها، مع إضافة إكسسورات على شعرها الملفوف ووجهها، لتثير بكل ذلك البهاء والجمال الأنثوي الصارخ إعجاب الكثير من عشاقها، الذين غازلوها في التعليقات.

تعيش المطربة الأردنية ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.