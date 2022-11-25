شاهد بالصور.. رقص ميريام فارس الجريئ على أنغام أغنية ' تاكا توكا' يشعل جمهور حفل القرية العالمية ويعرضها للإنتقادات

أحيت النجمة العربية ميريام فارس، حفلا غنائيا ضخما، اقيم يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022، على مسرح القرية العالمية في دبي، قدمت فيه مجموعة من أجمل أغنياتها كان من بينها أغنيتها الجديدة "توكا تاكا" التي أشعلت حماس الجماهير بجنون.

حفل ميريام فارس جا تأكيدا على الثقة الكبيرة، وحفاظا على استمرارية التعاون الناجح الذي يجمع بين "القرية العالمية" وشركة روتانا ، استهلت "القرية العالمية" في دبي موسمها الترفيهي الجديد بحفلاتها الغنائية العربية التي تقدمها بدعم من روتانا ، واولى الحفلات جاء مكتمل العدد جماهيريا، احيته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اقيم يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 وقدمت فيه ميريام مجموعة من اجمل اغانيها، وطالبها الجمهور منذ صعودها المسرح ان تقدم اغنيتها الجديدة "توكا تاكا" التي اطلقتها بمناسبة بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

ميريام فارس قبل صعودها المسرح للغناء، التقت في الكواليس سريعا مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا واستهلت كلامها امام الجميع بشكر شركة روتانا مؤكدة سعادتها بتعاونها الناجح معها في هذا الحفل الذي وصفته بالمميز . كذلك امتدحت "القرية العالمية" ووصفتها بالمكان الاجمل لتلاقي الشعوب والحضارات .

وكشفت ميريام عن الطفلة التي بداخلها عندما مارحت الجمهور معلنة وهي على المسرح انها بعد انتهاء فقرتها الغنائية ستتوجه الى منطقة الالعاب في القرية كي تستمتع بالالعاب الموجودة ، بل وستتنافس مع اعضاء فرقتها في اللعب.

الجدير ذكره، أن الحفل الثاني من الحفلات العربية التي تقدمها "القرية العالمية" بدعم روتانا ستكون نجمته الفنانة نانسي عجرم.