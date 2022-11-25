لأول مرة.. ابنة أصالة نصري الطبيبة شام الذهبي تكشف سر تغير ملامح والدتها إلى فتاة بعمر الـ20 على يديها

كشفت طبيبة الجلدية "شام الذهبي" ابنة الفنانة أصالة نصري، لأول مرة عن سر تغير ملامح والدتها الى فتاة عشرينية فائقة الجمال خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت شام الذهبي ابنة أصالة نصري، أن والدتها أجرت عدة عمليات تجميلية، بالإضافة لإهتمامها شخصيا بكل ما يخص جمال والدتها، حتى أنها تخصص في مجال دراستها للإهتمام بها.

شام الذهبي: أمي اعتنت بنفسها مبكرا

تحدثت شام الذهبي ابنة أصالة، في لقاء مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها هي وبس، أنها تخصصت في مجال دراستها للجلدية بسبب والدتها، مشيرة إلى أنها مهتمة منذ صغرها بالعناية ببشرة والدتها.

أضافت شام الذهبي: "أنا عايزة بس كل الناس تعرف إن أمي تعتني جيدا ببشرتها منذ كانت في العشرينيات، حيث تضع كريمات العناية بالبشرة يومياً، ترفض النوم بالمكياج نهائياً فضلا عن أن نوع بشرتها جيد جدا بسبب اهتمامها بها".

أكدت شام الذهبي أنها ساعدت والدتها من خلال عيادتها المتخصصة، بوسائل طبية تعمل على تأخير مظاهر الشيخوخة مضيفة: "على فكرة الفيلر مش هيعمل ده مش هيخلي الخلايا ترجع تنتج الكولاجين تاني، اللي هيعمل كده علم اسمه Anti-Aging".

برنامج شام لتصغير ملامح والدتها

وتابعت ابنة أصالة موضحة ما فعلته لوالدتها: "عملت لها برنامج عبارة عن عناية بالبشرة، فيتامينات، إمداد فيتامينات عن طريق حقن الوريد، حاجات تنشط جسمها لأن الجمال من الداخل لازم من جوه نكون مهتمين بصحتنا بنشرب مية زيادة وبنّام كويس، وعلاجات بالخلايا الجذعية اللي أعادت سُمك جلدها لأننا مع التقدم في العمر جلدنا بيبدأ يرق".

وأردفت شام الذهبي أن تكرار حقن الفيلر مع التقدم في العمر، يعمل على إجهاد البشرة ومع الوقت يصبح الجلد رقيقا لدرجة رؤية تأثير الفيلر أسفلها، مشيرة إلى أن كل ما فعلته هو إعادة سُمك بشرة أصالة لطبيعتها الشابة، حتى تتقبل عمليات التجميل بصورة أنجح.

وأكملت: "أنا ساعدتها إن جلدها يرجع لسمكه الطبيعي علشان يتقبل العمليات، الفكرة مش في عمليات التجميل ما كله بيعمل عمليات، الفكرة في تحضير البشرة بشكل جيد".

وأوضحت شام الذهبي أن خطة تجهيز أصالة لإجراء العملية، استغرقت عامين كاملين للتحضير، أزالت فيها من وجه أصالة جميع الخيوط والندوب الناتجة عن أي حقن، وأمدتها بالعناية اللازمة من فيتامينات ومكملات حتى تنجح عملية التجميل بهذه الصورة الملفتة.

أشارت شام ابنة أصالة إلى أنها وضعت كل تركيزها في حقن بشرة والدتها بالمواد التي تحفز البشرة على إنتاج الكوجين والإيلاستين، مؤكدة أن هذه هي الخطوة الأولى والأهم لنجاح عملية التجميل.