بـ فستان زهري قصير.. سلمى رشيد تتفجر أنوثة وتخطف الأنظار في أحدث ظهور - صور

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، صورة جديدة من أحدث إطلالة زهرية ناعمة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى رشيد بـ إطلالة أنثوية جميلة، مرتدية فستان باللون الزهري قصير وواسع، بأكمام طويلة ومن صيحة الـ Off Shoulder، معتمدة على ميكب ناعم أبرز ملامحها الجميلة، ونسقت معه حذاء صيفي من الكعب العالي، وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

وعلقت سلمى على المنشور وقالت:"المود اليوم وردي".

وكانت سلمى قد طرحت مؤخراً أغنية بعنوان Jamais de la vie ، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ويعتبر العمل أولى أغاني ألبومها الجديد الذي أطلقت عليه عنوان "نار".

وتحمل الأغنية إيقاعات متنوعة، تمزج بين الراب والبوب المغربي، تعاملت من خلاله مع الكاتب والملحن والموزع المغربي MoBeazy الذي سبق له التعامل مع مجموعة من الفنانين في المغرب والخارج.