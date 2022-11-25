ياسمين الخطيب تثير الجدل بالكشف عن عدد زيجاتها وموقفها الصادم من 'خيانة الرجل'.. شاهد ماذا قالت؟!

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، موجة جدل على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، بعد أن كشفت عن عدد زيجاتها وموقفها من خيانة زوجها المستقبلي لها.

وكشفت ياسمين الخطيب في مقابلة لها مع الإعلامي سعيد جميل عبر قناة القاهرة والناس بالقول: "انا تزوجت أربع مرات، ودي حاجة مش بتستخبي".

وأضافت "أنا عمري ما قابلت راجل مخه كبير ويقدر يحتويني ويفهمني وأنا هقف جنب جوزي لو محتاج فلوس وممكن أفضل معاه لحد ما أبيع كليتي وأضحي بفلوسي كلها ليه".

وعن السؤال حول الخيانة قالت ياسمين: "هعلي عليهم وأعملها أنا كمان love أو أجيبها من شعرها وأقولها بتعملي كدا ليه وهحس أن فيه حاجة مش تمام. لو جوزي خاني وعاد معتذرًا مش هرجعله، ومش بسامح في الخيانة ولو راجل متجوز حبني ومش سعيد في حياته هديله فرصة إنه هو يطلق مراته".