بعد أن ظهرت بفستان الزفاف تبحث عن عريس.. شاب يفاجئ الدكتورة يومي بطلب مواعدتها مقابل إعطائها 'سيارة فيراري' وهكذا كان ردها المفاجئ!

سخرت مشهورة التواصل الإجتماعي، الدكتورة يومي على متابع، طلب بكل وقاحة مواعدتها مقابل إعطائها سيارة فيراري، لكن ردها الساخر أوقع الشاب في موقف محرج.

وكشفت الدكتورة يومي أنها تلقت رسالة من الشاب كتب فيها: "إيه رأيك أخرج بالفراري ملكي؟" لتسخر منه من خلال مقطع فيديو أطلت فيه وقالت: "واو، لا متحمسة أوي بليز أعمل معروف، مش شايفة فراري أنا قبل؟ جاية من مزرعة حيوانات، أصلا ما بحب الفراري".

وكانت قد أثارت ​الدكتورة يومي​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد إطلالتها بفستان زفاف، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه نفسها وهي تبدو كعروس، موضحة أن إرتداء الفستان منحها مشاعر مختلفة.

​​​​​​وظهرت الدكتورة يومي بفستان زفاف أنيق وناعم، واختارت ماكياجا ناعما ناسب ملامحها كما اختارت الفاشنيستا تسريحة الشعر المرفوع والتي أبرزت جمالها، وكتبت على مقطع الفيديو: "اليوم بدي أتزوج".