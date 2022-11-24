بينهم هيفا وحنان الطويل.. فنانات تحولن من رجال إلى إناث وصدمنَ الجميع بالجمال الصاخب

شهدت الساحة الفنية عدداً من الفنانين المتحولين من رجال إلى سيدات، وأدوا الدور كما يجب من دون ظهور ملامح التفرقة بينهم وبين هويتهم الأصلية، وحققنَ شهرة واسعة بأدوارهنَّ الفنية.حنان الطويل

​رغم أن ملامحها كأنثى لم تكن جميلة إلا أنها عُرفت بـ"مس إنشراح"، في فيلم "الناظر" و"الست كوريا" في فيلم "عسكر في المعسكر"، فأحبها الجمهور لخفة دمها، ولكن الكثيرين لا يعرفون أن الفنانة الكوميدية حنان الطويل كانت في الأصل رجلا يدعى طارق.

استطاعت حنان الطويل في أعوام قليلة أن تحقق حضورا في الوسط الفني رغم أنها قدمت أدوارا ثانوية صغيرة، ومثلما ظهرت فجأة اختفت كذلك فجأة عام 2004، في وفاة حيّرت الجميع.

الكويتية بشاير

لم تخجل بشاير، من الاعتراف بأنها متحولة جنسيًا إلى أنثى، قائلة: "إنها لا تخجل من قول ذلك، و لم تنكر أنها عانت في ظل مجتمع القانون الكويتي بأنه يتعامل مع أمثال حالتها على اعتبار أنهم شاذون وليسوا مرضى، فاضطرت للسفر إلى إحدى الدول الآسيوية لإجراء عملية تحول هناك.

​رغد سلامة​

ظهور الفنانة رغد سلامة، كموديل بملامح أنثوية صارخة في كليب للفنان ​أحمد سعد​، لم يكن كفيلا لإبعاد الشبهات والشائعات عن تحولها جنسيا، لكن الأمر يظل قيد الجدل.

الإعلامية بسمة وهبة، كانت قد ذكرت أن رغد، خضعت لعملية تحويل جنسي في "تايلاند"، وقالت إنها تمتلك ما يؤكد ذلك، وخرجت "رغد" بعد ذلك لتنفي هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن وهبة، خدعتها وغيرت مجرى الحديث حول هذا الأمر، من دون أن تعلم، ولكن نشر لها عدد من الصور قبل التحول وبعده.

هيفا ماجيك

فلسطينية الأصل، كانت في البداية شاب يدعي ​صبحي عادل​، لكنه لم طوال حياته بأنه رجل، وظل يتعامل على أساس أنه أنثى، حتى قرر إجراء عمليات تجميلية.

ارتبطت هيفا ماجيك بشاب اسمه ربيع بدر، وكان يظهر معها في العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، وتزوجا بعد أن حصلت هيفا على أوراق تحولها الى أنثى، إلا أن الخلافات كانت تشوب دوماً بينهما، فقد إنتشرت عدة مرات أخبار عن انفصالهما وطلاقهما، إلا انها كانت تعود وتظهر معه في كل مرة، لتنفي شائعات الانفصال.

المغربية نور

أثارت هذه الراقصة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في صورة مع الإعلامي تامر أمين، والذي لم يكن يعلم أنها متحولة جنسياً، وبسؤاله عن الصورة رد قائلاً: "أنا بتصور كل يوم مع ناس كثير مش معقول قبل كل صورة هاخدهم عند الدكتور أكشف عليهم".

وعُرفت نور في مصر بعد أن تعاقدت في احد أفلام السبكي، اسمها قبل التحول كان نور الدين الطالبي، بعد أن أجرت عملية التحول بسويسرا، قامت رفعت دعوى قضائية لتغيير النوع لأثنى والاسم إلى نور في الوثائق الرسمية الخاصة بها، ولكن المحكمة رفضت، وسبب ذلك إحراج كبير لها بسبب أن كل الوثائق الشخصية لها باسم نور الدين الذكر.

جويل

فنانة لبنانية كانت في الأصل شاب يدعي عبد الوهاب، ثم أجرت عملية تحول وأصبحت أنثى وأطلقت على نفسها إسم جويل بدر.

وقالت جويل، أنها ليست متحولة ولكنها متصححة ولا تنتمي للمثلية، وذكرت أن العملية مؤلمة جدا، وأنها ظلت تتألم لمدة 7 شهور، ولكن هذا الألم أهون من تألمها على مدار 22 سنة.