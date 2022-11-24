لقاء بين معتصم النهار وحلا الترك في دبي يثير تكهنات ببدء علاقة بين النجمين - صورة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة جديدة للممثل السوري معتصم النهار ظهر فيها برفقة حلا الترك وذلك بعد أنباء عودته لطليقته نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السورية لين برنجكجي.

وظهر معتصم النهار بالصورة برفقة الفنانة البحرينية حلا الترك بعد أن التقيا في دبي مؤخرا.

الجدير ذكره أن حالة من الجدل الواسع أثارته لين برنجكجي، بعد أن شاركت الجمهور مقطع فيديو من داخل منزلها، ظهرت فيه برفقة معتصم وإبنتهما "ساندرا"، وهم يقومون بتزيين شجرة الميلاد سوياًَ.

واعتبر البعض أن هذا الفيديو قد يكون نوعاً من تأكيد عودتهما لبعضهما البعض، حيث أنها المرة الأولى التي يظهران بها بهذا الشكل منذ إنفصالهما، إلا أنه لم يتم نفي أو إثبات هذا الخبر حتى اللحظة.



