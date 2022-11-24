مروة راتب تتعرض لسخرية واسعة بعد طلبها الزواج من النجم ليونيل ميسي بهذه الشروط

فاجأت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات امروة راتب، الجمهور بتقديمها عرض زواج للاعب الإرجنتيني ليونيل ميسي، مشترطة عليه عدة شروط في أحدث ظهور لها.

وتداول رواد منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفاشينيستا السورية وهي تطلب الزواج من النجم الإرجنيتي، إلى أن العرض له مغزى.

مروة راتب تعرض الزواج على ميسي

وقالت مروة راتب في عرضها الزواج على ميسي: "أنا عندي عرض وهذا العرض فقط لميسي، أنا أعرض عليك الزواج بمقابل إنك تشتري لي بيتين اثنين، ونجيب ولدين اثنين، ونسافر المالديف كل سنتين، وبحطك بعيوني الاثنتين".

وضحكت مروة راتب ضحكة ساخرة، مؤكدة أن ليونيل ميسي أصبح لديه عقدة من رقم 2 بعد هزيمة منتخب بلاده الوطني، أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء الماضي على ملعب لوسيل ضمن مبارايات كأس العالم قطر 2022، وقالت: "صار عنده عقدة من رقم 2 بس أقول الصدق أنا خلاص مستأنسة".

وتفاعل الجمهور مع فيديو مروة راتب، حيث علق عدد من النشطاء على عرضها الزواج على ميسي، عبر الصفحات التي تداولته.

وقال البعض ساخرين في تعليقاتهم: "والله لو شافك ميسي لا جاته سكتة قلبية سكتتين"، "ليش بدك تعاقبيه كفاية لي صار فيه يبتلش فزواجك ليش على أساس ميت فيك والحين وافقتي وتتشرطي بعد".

وأضافت أخرى: "الضحكة؟ إمسويه فيديو بس عشان خاطر ميسي فهو ناجح وماخذ القلب والعقل أسطورة بعدين الفريق كله يلعب مو بس ميسي يتحمل الخسارة مع ذلك اسمه رنان ومبروك الفوز للسعودية وتعتبر بصمة بتاريخ".