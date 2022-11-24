إطلالة بحرية على يخت فاخر.. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بظهور جريء لأول مرة - صور

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لأحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ظهرت ياسمين بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت وان شولدر باللون الأبيض، أي تصميم الكتف الواحد، وله فتحة طويلة من الجانبين كشفت عن ساقيها.

إطلالة ياسيمن صبري إعتبرها البعض أجرأ إطلالاتها على الإطلاق، حيث كشفت على مناطق حساسة من جسدها.

ياسمين صبري بإطلالة جريئة

ظهرت ياسمين صبري، على متن اليخت الخاص بها، بإطلالة ساحرة تفاعل معها الجمهور، ونسقت الإطلالة مع تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجها المعتاد، كما اختارت لتزيين أظافرها مانيكير باللون الأحمر الداكن زاد من جرأة إطلالتها.

ودونت ياسمين صبري على الصور عبارة: "يا له من عالم جميل"، مشيرة إلى سعادتها بالوقت الذي قضته مع أصدقائها اللذين كانو يرافقونها على اليخت ويوثقون الصور ومقاطع الفيديو معها.

هذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها ياسمين صبري جمهورها بلمسات جريئة في إطلالاتها فسبق ونشرت ياسمين صبري مقطع فيديو جديد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام ظهرت فيه مرتدية فستان ستان بينك مكشوف عند منطقة الصدر والأكتاف ونسقت إطلالتها مع مجموعة من المجوهرات الثمينة مما أثارت فضول المتابعين ليسألوا عن ثمن تلك المجوهرات وكم تكلفة تلك الإطلالة.

وفي إطلالة أخرى صيفية اختارت ياسمين صبري فستانا ضيقاً ذا خامة مطاطية وطوله أسفل الركبة قليلاً مما أعطاها مظهراً أنثوي أنيقاً ويعد الفستان من تصميم دار الأزياء العالمي Dolce & Gabbana، ووصل سعر الفستان 6045 درهماً إماراتياً بما يعادل 32 ألف جنيه مصري.