بعد مرور أكثر من 6 سنوات على وفاته.. تعرف على حجم ثروة الفنان نور الشريف واسمه الحقيقي الذي أخفاه على الجميع

أكثر من 6 سنوات مرت على وفاة الفنان نور الشريف، والذي غيبه الموت في 11 من أغسطس عام 2015 بعد صراع مع سرطان الرئة.

اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله وولد في حي الخليفة في القاهرة 1946، وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعباً في فريق أشبال كرة القدم التابع لنادي الزمالك.

شاهده عادل إمام في مسرحية “روميو وجولييت ورشحه للمشاركة في فيلم “قصر الشوق”، للمخرج حسن الإمام، ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبعد هذا الفيلم، توالت الأعمال الفنية التي شارك فيها نور الشريف، بسبب اجتهاده وحبه للتمثيل.

من أبرز أعماله التي قام ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميته وانتشاره “الحاجز” و”بئر الحرمان” و”الأبرياء” و”زوجتي والكلب” و”سواق الأتوبيس” و”حدوتة مصرية” و”ليلة ساخنة” و”الشيطان يعظ” و”حبيبي دائماً”، و”الكرنك” و”أهل القمة” و”زمن حاتم زهران” وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.

ثروته

كشف موقع “idolnetworth”، أن الفنان نور الشريف جمع ثروة هائلة من خلال الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح والتي بلغت 42 مليون دولار.

وآخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم “بتوقيت القاهرة” مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.