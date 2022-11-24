زواج ماجد المهندس من بطلة مسلسل "باب الحارة" يثير ضجة.. إليكم تفاصيل ما حدث

حيرة أصابت جمهور كل من الفنان ماجد المهندس والممثلة ليليا الأطرش بعد نشرها لصورتين مع ماجد عبر حسابها على انستغرام.وفي التفاصيل، أرفقت ليليا الصورتين بعبارات الغزل مع وضعهال لرموز قلوب باللون الأحمر ما جعل خبر ارتباطهما ينتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا.وعلقت ليليا على احدى الصور: “لأن ذوقي غير وفوق المستوى يوم أحب …أحب شيء ما له مثيل.ليليا لم تؤكد أو تنفي ارتباطها مع المهندس، بل زادت من التشويق عبر نشر صورة أخرى تجمعهما وكتبت: “يا جميل الروح وصف و محتوى بالشكل و الاسم و المعنى جميل عين خد و قد الزين ارتوى، و روح و طلة و ضحكة تبري العليل“. و انهالت التهاني في التعليقات على ليليا الأطرش، التي اكتفت بالرد باستخدام الرموز التعبيرية فقط.و عادت قصة ليليا وماجد بذاكرة متابعي الأخبار الفنية، إلى ما حدث مع الفنانة أصالة، حيث أعلنت عن ارتباطها مع الشاعر العراقي فائق حسن بأسلوب مماثل، عندما نشرت صورة تجمعها مع حسن.