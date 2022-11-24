لن تصدق من تكون: هذه الطفلة البريئة أصبحت فنانة شهيرة وأجمل نجمة في مسلسل باب الحارة ولها فيدوهات إباحية على الإنترنت.. شاهد

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة السورية الشهيرة دانا جبر، وهي في مرحلة الطفولة، مؤكدين أن ملامحها البريئة لم تتغير حتى اليوم. ودانا جبر هي فنانة سورية، اسمها الحقيقي" دانا فرج نادر العش"، ولدت عام 1989، في دمشق، وهي من أسرة فنية كبيرة، حيث أنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف، وشقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر.

بدايتها الفنية

وبدات دانا جبر مسيرتها الفنية وعمرها 6 سنوات من خلال المسرح، ومن ثم انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الثالث والجزء الرابع من مسلسل "باب الحارة"، حيث جسدت فيه شخصية "جميلة"، وأشتهرت منذ ذلك الوقت بإسم "جميلة باب الحارة".

زواجها تزوجت دانا جبر وعمرها 18 عام، لكن ذلك الزوج لم يدم طويلا وانتهى بالطلاق.

سر رشاقتها

سبق للفنانة دانا جبر أن كشفت بأنها تمارس الرياضة وتحافظ على رشاقتها، وتعيش بشكل طبيعي جداً، ولا تتبع نظام غذائي معين، لكنها لا تتناول الكثير من الطعام، وتشرب الماء بإنتظام، وتمشي كثيراً.

حملة تشويه وابتزاز

وتحرص دانا جبر على مشاركة إطلالاتها ونشاطاتها المتنوعة مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، مع العلم انها اغلقت خاصية التعليقات على حسابها تفاديا للانتقادات المسيئة، منذ واقعة تسريب صور لها بأوضاع وُصفت بالمخلّة.

وكانت دانا جبر قد تعرضت العام الماضي، لحملة تشوية واسعة، حيث تعرض هاتفها المحمول للسرقة، وقام حساب على إنستغرام يحمل اسم "فضيحة دانا جبر"، بنشر صور جريئة لها، وهو ما دفع الكثير للتضامن معها ضد حملة التشوية والابتزاز حسب قولهم.

دانا جبر و يزن السيد ومشاهد ساخنة

وكانت الرقابة السورية قد منعت عرض مسلسل (سنة ثانیة زواج) من بطولة یزن السید، و دانا جبر على الشاشات السوریة بسبب المشاهد الجریئة جدا في المسلسل.

كما اتخذت الهيئة قراراً بمنع بيع مسلسل (سنة ثانیة زواج) للقنوات الفضائیة العربیة لخدشه الحیاء العام وتقديمه صورة سیئة عن المجتمع السوري.

وانتقد رافضون القرار بمنع بث (سنة ثانیة زواج)، في حين تم بث مسلسل (شارع شیكاغو) والذي احتوى على مشاھد جریئة جدا وكلمات نابیة.حسب قولهم

من جانبه، قال مخرج (سنة ثانیة زواج)، ابراهيم یمان: (قدمت 30 حلقة رفضت كلیاً وبعدها قدمت 10 حلقات رفضت أیضاً).

وأضاف أن ذلك دفعه ليستدعي لجنة خاصة بموافقة التلفزیون ليذهب للإنتاج، ليتفاجأ فیما بعد أن العمل رفض.

وقال مخرج (سنة ثانیة زواج): یبدو أن هناك تعقیدات غیر مفھومة لیست بحقي فقط إنما بحق عشرات الشركات مثلي.

وأضاف: (من حق التلفزیون أن یرفض ویختار السویة التي يريدها ولكن هل یعقل بعد أن یعطي موافقة للنص یرفض الفیدیو المطابق؟! وكذلك هل من حق التلفزیون أن یقید بیعنا للقنوات الأخرى؟! طالما لا یوجد ما یسيء أو یضر).

یُذكر ان الموسم الأول من العمل عرض عام 2017 وحمل اسم سنة أولى زواج.

ویتناول العمل علاقة زوجین والمشاكل التي تحدث بینھما بشكل مستمر، ولم یحقق العمل حینھا أي نجاح یذكر ولاقى العدید من الانتقادات.