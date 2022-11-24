بعد مرور 13 عاما.. خطأ فادح لم يلاحظه أحد في فيلم «1000 مبروك»

يعتبر فيلم 1000 مبروك من أجمل الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وبالرغم من مرور ما يقارب من حوالي 13 عاما على عرض الفيلم إلا أنه ما زال من أفضل أفلام الفنان أحمد حلمي.

حيث ضم الفيلم عددا من الفنانين مثل: أحمد حلمي، وسارة عبد الرحمن، ومحمد فراج، وليلى عز العرب وغيرهم، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 2009 لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تستعين فيها سارة عبد الرحمن في محادثتها لمحمد فراج عبر الانترنت ببرنامج Widows Media Player،وهو ليس مخصصا بالمرة لبرامج المحادثة.