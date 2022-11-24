أشهر ضحايا عمليات التجميل في مصر.. فنانة دخلت في غيبوبة تامة لمدة عام كامل وأخرى تسمّم جسمها

ضحية جديدة لعمليات التجميل والتخسيس في مركز تجميل بالهرم، حيث يكثف رجال الأمن تحقيقاتهم في حادث مصرع ربة منزل أثناء جلسة تخسيس داخل مركز بالهرم وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية لتحديد سبب وفاتها، كما أمرت بالتحفظ على المركز الذي شهد الواقعة لحين انتهاء التحقيقات والاستعلام عن التراخيص الخاصة به وكذلك استدعاء العاملين به لسماع أقوالهم.

حيث تلقى قسم الهرم بلاغا بمصرع ربة منزل داخل مركز تخسيس وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الثالث من العمر لا توجد بها إصابات ظاهرية، ومن خلال التحريات تبين أن المجني عليها حضرت للمركز لعمل جلسات تخسيس بالتبريد وأثناء ذلك أصيبت بحالة من التشنجات وتوفيت في الحال، وكشفت التحقيقات أن المركز يمتلكه اثنان حاصلان على بكالوريوس علاج طبيعي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. العديد من نجمات الفن كانوا ضحايا لعمليات التجميل والتخسيس، على رأسهم حورية فرغلي التي أثارت ضجة كبيرة بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها، وكذلك الفنانة ميسرة كما رحلت الفنانة الكوميدية سعاد نصر عن دنيانا بسبب خضوعها لعملية تخسيس، فملف النجمات ضحايا عمليات التجميل مملوء بالقصص المؤثّرة.

حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي هي بطلة القصة الأشهر في عالم التجميل بحيث بلغ عدد الجراحات التجميلية التي خضعت لها الـ 11، وكان آخرها في أمريكا، وبعد عودتها إلى مصر رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت حورية فرغلي أنها أجرت على يد طبيب أمريكي أربع جراحات لكي يستعيد أنفها شكله الطبيعي...وقبل سفرها الى أمريكا، كانت حورية فرغلي قد خضعت لعدد من العمليات الجراحية في أنفها الذي تحطّم بعد سقوطها عن صهوة الحصان أثناء ممارستها رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن كل تلك العمليات باءت بالفشل، غيرت ملامح وجهها بوضوح.

أما الفنانة ميسرة فقصتها محزنة مع عمليات التجميل، وقد بدأتها بحقن خديها حتى يتلاءم وجهها مع شكل جسمها بعد تناقص وزنها، ولكنها أُصيبت بعدوى بكتيرية تسبب تسمّم جسمها، واضطرت لإجراء جراحه في وجهها لعلاجه، وخضعت ميسرة أخيراً لعملية تجميل بالأنف لكنها لم تعجبها، لذا قررت إجراء عملية أخرى، أحدثت تهتّكاً في الغضاريف، لدرجة أنها لم تعد قادرة على التنفس، كما أنها غيرت ملامح وجهها، ودفعت ثمنا كبيرا للجراحات التجميلية التي جاءت بنتائج عكسية

سعاد نصر

أما سعاد نصر فهي من أشهر الفنانات اللواتي أثرن ضجة كبيرة بسبب وفاتها نتيجة خطأ طبّي، حيث كان مقرراً أن تخضع لعملية شفط دهون، وأثناء تحضيرها للجراحة حُقنت بجرعة زائدة من المخدر، مما أدخلها في غيبوبة تامة لمدة عام كامل، إلا أنها توفيت في نهاية المطاف عام 2007، وظلت القضية تُنظر أمام المحاكم حيث اتّهم ذوو نصر طبيب التخدير بالتسبّب في وفاتها، إلاّ أنه صدر في حقّه حكم قضائي وهو الحبس سنة مع وقف التنفيذ.