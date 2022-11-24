آخر اكتشافات خالد يوسف.. شاهد من هي الممثة الحسناء التي ظهرت بجواره على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي وكيف كانت 'لاصقة' فيه!! صور

خطفت الفتاة الحسناء الأنظار إليها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى أمس، أثناء ظهورها على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف والذى يستعين بها فى عمله الجديد سره باتع، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم فى الوطن العربى.

رانيا التومى هي فنانة تونسية من مواليد 27 يناير 1989 أى يبلغ عمرها حاليا 33 عاما، رانيا التومى تم اختيارها ملكة جمال فى تونس وتحديدا كانت ملكة جمال الطقس في قناة نسمة.

درست رانيا التومى في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار وبعدها بدأت عملها الفنى فى عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر.

شاركت رانيا التومى فى خمسة أعمال تونسية حتى الآن كما قدمت عدد من البرامج التليفزويونة والإذاعية.

تردد أبناء بقوة عن خطوبة رانيا التومى حيث احتفلت بها فى سرية تامة كما أنها لم تكشف عن هوية خطيبها وهو الأمر الذى اثار حالة من الجدل الواسع حولها لتضع بعد ذلك الأمور فى نصابها وتعلن عبر صفحتها خطوبتها ولكن تخفى هوية خطيبها.

كان للفنانة رانيا التومى عديد من التقاليع خلال عملها حيث ظهرت تارة بملابس أطفال أثناء تقديمها نشرة الطقس والتى تزامنت مع بدء العام الدراسي كنا أنها ارتدت ملابس المنتخب التونسى فى إحدى برامجها كنوع من التشجيع للمنتخب والذى كان يشارع فى أحد البطولات الافريقية كنا أنها قانت برقص على اغنية ديسباسيتو فى عام 2007 بعد أن ظهرت هذه الأغنية وحققت نجاحا كبيرا. رانيا التومى تشارك فى مسلسل سره باتع مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمى وحسين فهمى وأحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ إلى جانب عدد من النجوم العرب ميل شمس الكويتية.

تتفاعل رانيا التومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشكل دائما لتطلع جمهورها على أحدث أعمالها وصورها حيث يتابعها عدد كبير من الجمهور والذى يتخطى المليون.