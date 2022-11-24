تسريب فيديو صادم لربة منزل مصرية وهي ترقص في غرفة والجمهور مصدوم من جمال جسمها 'أجمد من صافيناز وفيفي عبده'

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه ربة منزل مصرية وهي ترقص في غرفة النوم بطريقة جريئة ورائعة في ذات.

وظهرت السيدة التي يبدو أنها في العقد الثالث من عمرها، وهي ترتدي فستان لاصق على جسدها، وتربط على خصرها وترقص بطريقة جريئة أثارت غضب المتابعين. وعلق أحد المتابعين بقوله: "ماتت الغيرة عند بعض الرجال وانتحر الحياء عند النساء للأسف".

وانتقد آخر اطلاق إسم "ربة منزل" على السيدة الظاهرة بالفيديو، وقال في تعليقه: "دي مش ربة منزل، دي رقاصة بنت رقاصة وعايزه تشتهر، وياريت ما تشوهوا صورة ربات المنازل لأنهم محترمين".

ودافعت إحدى الفتيات عن السيدة وقالت في تعليقها:"ستات البيوت بتعمل أحسن منها وبترقص وبتدلع لجوزها حلالها عادي فين المشكلة، والبنات الي عم يحكوا عاي مش ربة منزل، ليه ربة منزل محرم عليها ترقص وتدلع نفسها وتلبس وتتأنق لجوزها".

يعتذر موقع اليوم التاسع عن نشر الفيديو احتراماً لزواره الأفاضل.