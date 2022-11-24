أسرار صادمة عن رجوع شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. طبيب نفسي يكشف مفاجأة غير متوقعة ويؤكد أن ما سيحدث في الأيام القادمة شيء جنوني!!

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد عودتها مرة أخرى لـ حسام حبيب.

وقال أحد الأطباء النفسيين،موضحا تحليل الطب النفسي لـ شخصية الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورأيه في رجوعها من جديد لـ حسام حبيب، بعد كل ما مرت به من أزمات خلال الفترة الماضية.وقال الطبيب: شيرين شخصية عندها اضطراب الشخصية الحدية، وعندها تقلبات مزاجية حادة جدًا وعندها تلذذ بإحساس الضحية، كما أن عندها اندفاعية شديدة جدًا، وقرارات متسرعة لدرجة فظيعة.

وأكد الطبيب في تصريحاته، إن عودة شيرين وحسام حبيب، من جديد ما هو إلا قرار سريع من شيرين، ومن المرجح انفصالهما مرة أخرى، خلال الفترة القيلة المقبلة، موضحًا: شيرين عندها مازوخية شديدة، بتحب تدخل علاقات وتتعذب، وتدخل في تصرفات غريبة منها المخدرات وعلاقات عاطفية خاطئة، ومشاعرها متأرجحة، ورجوعها لـ حسام حبيب تصرف اندفاعي ولحظي ومش بتقيس عواقب القرار.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن عودتها من جديد للفنان حسام حبيب، وقالت في تصريحات تلفزيونية: تم بمشئية الله كتب كتابي على الفنان حسام حبيب، امبارح الساعة 9 بالليل في حضور أقرب المقربين، وعايزة أعتذر لـ حسام عن أي كلام صدر مني، وعايزة أقول للناس إدعولي لأني مقدرش أعيش من غير رضاكوا، وعايزة أطمنهم عليا إني في عصمة راجل طيب جدًا، ولو في يوم من الأيام طلعت قُلت كلام عنه علشان هو كان مزعلني ده شيطان وبيحصل لكل الناس.وتابعت: سيدنا محمد الناس اختلفت عليه مش كلهم اتفقوا عليه، وأنا حبي من الأول لـ حسام كان على المشاع، وأكيد لسة بحبه وأنا معرفش أحب بسهولة وأسيب بسهولة، وده حب حياتي، وأنا أوعد الناس إني في أمان علشان وسطكوا، ودايمًا الناس ضهر وحمى ليا، وحسام وعائلته ناس طيبين، وبوعد الناس كفاية أمور شخصية وأنا بقفل الصفحة دي.