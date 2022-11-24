الكشف عن آخر خبر سمعته الملكة اليزابيث وكان سبباً في وفاتها.. تلقت اتصال هاتفي من هذا الشخص وقبل أن تغلق السماعة لفظت أنفاسها الأخيرة!!

كشفت مصادر ماذا حدث للملكة الراحلة اليزابيث عندما سمعت آخر خبر في حياتها ولم تتحمل فماتت بعدها بساعات.حيث تلقت الملكة خبراً ساراً قبل رحيلها مفاده أن الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كايت ميدلتون ينتظران مولودهما الرابع.كشفت مصادر ماذا حدث للملكة الراحلة اليزابيث عندما سمعت آخر خبر في حياتها ولم تتحمل فماتت بعدها بساعات.حيث تلقت الملكة خبراً ساراً قبل رحيلها مفاده أن الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كايت ميدلتون ينتظران مولودهما الرابع.وأبدت الملكة سعادتها وفاجأت ردة فعلها العائلة لما أبدته من تأثر لدى سماعها الخبر السعيد.وقد سارع الأمير ويليام وزوجته فور تبلغ الخبر لإطلاع الملكة التي باركتهما وقالت أنها سعيدة جداً من أجلهما.وقد سارع الأمير ويليام وزوجته فور تبلغ الخبر لإطلاع الملكة التي باركتهما وقالت أنها سعيدة جداً من أجلهما.كانت الملكة تعشق أحفادها وتبادر الى أذهان البعض أن الملكة أسلمت الروح بعد تلقيها الخبر السعيد وشعورها بالسلام لا سيما أنه الخبر الأخير التي تبلغته قبل رحيلها وكان دافعاً لها لترحل بهدوء.جدير بالذكر أن المولود الجديد لن يعرف جدته الملكة لكنه سيطلع على مسيرتها وأخبارها.