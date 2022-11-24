نجمة مسلسل باب الحارة 'شمس الملا' بالملابس الداخلية مع شاب أفريقي بين أحجار جزيرة 'سيشيل'.. ما فعلته كان صادم وخادش للحياء _شاهد الصور والفيديو

أعادت حسابات فنية تداول صور لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السورية "شمس الملا"، سبق وأن قامت بنشرهم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي بالملابس الداخلية في جزيرة على جزيرة سيشيل الواقعة شرق أفريقيا.

وكانت شمس الملا قد توجهت خلال الأشهر الماضية إلى شرق أفريقيا، حيث قضت فيها عدة أيام استجمام وراحة، وكانت جزيرة سيشيل أبرز الأماكن التي زارتها النجمة السورية ووثقت تلك الرحلة بمجموعة صور ومقاطع فيديو شاركتها مع جمهورها على السوشيال ميديا.

وتعرضت شمس الملا لهجوم حاد من المتابعين الذي اعترضوا على ظهورها الفاضح حسب قولهم، خصوصا وانها كانت برفقة شخص من ذوي البشرة السمراء، وظهرت معه في بعض الصور بين أحجار الجزيرة وهي بذات الملابس العارية.

وعلقت شمس الملا على مجموعة من الصور بالقول:"عندما تمنحك الحياة جبالاً، ارتدي حذائك وتنزه، ما زلت لا أصدق أنني كنت أتنزه مع النعال لكنني صنعته على أي حال"، بينما علقت على مجموعة أخرى من صورها بالقول: "أفضل منظر يأتي بعد أصعب صعود"، وقامت باغلاق خاصية التعليق على صورها الجريئة الصور حتى لا تتعرض لانتقادات المتابعين.

شمس الملا في سطور

تخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح ، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت أول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة عام 2017 ، حيث قدمت حينها شخصية "صفاء عز الدين" الشابة المتخفية في حارة الضبع، وتتنكر بزي شاب لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

وخلال السنوات الأخيرة انتقلت شمس الملأ إلى دبي للعمل كموديل لأحد العلامات التجارية، وأبتعدت عن التمثيل والسينما، وتفرغت لإدارة حسابها على تطبيق "إنستغرام" الذي يتابعها عليه أكثر من نصف مليون شخص، وتطل من خلاله على جمهورها بشكل شبه يومي.

عودتها إلى الساحة الفنية

عادت شمس الملا إلى الساحة الفنية من جديد في الموسم الرمضاني 2020، من خلال مسلسل "سوق النسوان" الذي لعبت فيه دور البطولة، وهو من إخراج مؤمن الملا وتأليف بسام الملا.