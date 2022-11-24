من أجل تجنب ممارسة العلاقة الحميمة.. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يمنع لاعبي المنتخب من الالتقاء بزوجاتهم خلال فترة كأس العالم

في ظاهرة غريبة لم يحدث لها مثيل من قبل منع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعبي المنتخب من الالتقاء بزوجاتهم وصديقاتهم خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم والتي من المقرر أن تستمر لشهر كامل.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي أوامر مباشرة للاعبي المنتخب بالابتعاد عن زوجاتهم وصديقاتهم خلال البطولة التي تقام في دولة قطر خلال الشهر الحالي.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيان له إلى أن التقاء لاعبي المنتخب بزوجاتهم خلال البطولة سيؤثر سلبا على أدائهم وبالتالي تقديمهم لأداء ضعيف لا يليق بمستوى الكرة الإنجليزي.

وعلى إثر هذا القرار أُضطرت زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي إلى الإقامة في سفينة عائمة ترسو في ميناء حمد في العاصمة القطرية الدوحة بغية تجنب لقاء أزواجهن.

ويقمن زوجات لاعبي المنتخب الإنجليزي في أشهر سفينة عائمة مخصصة للإقامة حيث تسمى هذه السفينة بالقصر العائم وذلك بسبب الخدمات الفندقية المتميزة التي تقدمها.

وأشارت التقارير الصحفية إنّ تكلفة الإقامة في القصر العائم تكلف الشخص الواحد خلال تسعة أيام أكثر من ألفين وخمسمائة جنيه إسترليني.

وتناولت وسائل إعلامية وصحافية هذا القرار بمزيج من الدهشة والاستغراب بسبب اتخاذ هذا القرار دون مشاورة الاتحاد للاعبين.

وأكدت العديد من الصحف البريطانية إنّ الدوافع الأساسية لاتخاذ هذا القرار تأتي من أجل منع لاعبي المنتخب من ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم أثناء البطولة حيث سيتسبب ذلك بضعف المستوى البدني للاعبين والتأثير سلبًا على أداءهم.