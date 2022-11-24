ياسمين عبد العزيز طلعت حامل بعد انتظار طويل.. شاهد أول صورة لها ببطن منفوخة وأحمد العوضي يعلن اسم مولوده المنتظر.. الحقيقة كاملة

فجرت الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز جدل كبير في مواقع التواصل وانطلق اسمها لتتصدر الترند بعد أخبار متعددة تفيد بأنها حامل بطفل أحمد العوضي "الأول".

ياسمين عبد العزيز تصدرت الترند أكثر من مرة، بعد نشر صور تزيد من تكهنات حملها بطفل أحمد العوضي الأول.

وأظهرت الصور المتداولة علامات انتفاخ البطن على ياسمين، الأمر الذي جعل كثيرين يتكهنون بحملها ويوجهون المباركات للنجمين فقال أحده: ألف مبروك يا خديوي.. أخيراً وحش الكون حامل".

كما أن زياراتها المتكررة في الآونة الأخيرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وظهورها بالحجاب عمّق من الشكوك بأنها تكثر التقرب من الله والدعاء بسبب حملها.

وكان قد صرح الفنان أحمد العوضي، خلال استضافته مع الإعلانمي الراحل وائل الإبراشي، عن أمنيته تجاه أول مولود له من الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار الجزء الأول الذي جسد فيه دور هشام العشماوي.حيث أكد العوضي، خلال استضافته مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه إتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يتم تسميته “موسي، موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل “الإختيار” والذي أعجب به بشكل كبير.

ومؤخراً حيّر الفنان أحمد العوضي جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" حيث علّق العوضي على الفيديو بقوله: "الأيام اللي جايه كلها هتبقى غم... الأيام الغم"، ليشير بعلامة باليد إلى الفيديو.

وظهر في الفيديو بمشهد من مسلسله "اللي ملوش كبير" الذي قدّمه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وظهر العوضي مع ياسمين في الفيديو وهي تحدثه وتهدّده بألاّ يضحك كثيراً لأنه سوف يواجه منها في الأيام المقبلة الكثير من الغم، ليتبع ذلك بمشهد حفل زفافهما في المسلسل.