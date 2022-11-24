بعد أن خسرت 16 كيلو من وزنها خلال شهر واحد.. ليلى علوي تكشف السر الذي تبحث عنه جميع النساء وتعلق : 'أنا أكتر واحدة تعبت من الرجيم وهذا ما يجب عليك فعله لخسارة وزنك الزائد خلال أيام'

تخلصت الفنانة ليلى علوي من وزنها الزائد وأطلت برشاقة لافتة حازت إعجاب جمهورها ومحبيها مؤخراً.

واستطاعت ليلى علوي التخلص من وزنها الزائد خلال 30 يوماً فقط بعد أن كانت تعاني من زيادة الوزن. وأكدت ليلى علوي أنها لم تخضع لأية عمليات جراحية للمعدة، بل اهتمت بعمل نظام غذائي صارم أنقص من وزنها ١٦ كيلو .

وكشفت الفنانة ليلى علوي، في أحد لقاءاتها التلفزيونية، عن سر رشاقتها والطريقة التي استطاعت بها فقدان أكثر من 16 كيلو من وزنها خلال 30 يومًا، والنظام الغذائي الخاص بها.

وقالت أنها أتباعت دايت خاص يقدمه لها مركز عالمي متخصص في دايت وله العديد من الفروع في كل أنحاء العالم ومنهم السعودية ومصر.

وأشارت علوي بأنها: " التزمت بالبرنامج الغذائي الذي حدده لها المتخصصون في المركز، ويعمل المركز على ارسال كل وجبات الدايت، بنفسه إلى بيوت المتعاملين معه، واستمرت على هذ النظام الغذائي إلى أن فقدت من وزنها أكثر من 16 كيلو خلال 30 يومًا.وأضافت علوي، بأن نظامها الغذائي، اعتمد على الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وشددت على التزامها ببمارسة الرياضة بشكل يومي.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، وآخرين.