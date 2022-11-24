بعد أن خسرت 30 كيلو من وزنها خلال شهر واحد.. سمية الخشاب تكشف عن المشروب السحري الذي أعاد لها الثقة بنفسها ونسف الوزن الزائد

بعد مسيرة فنية قوية، قدّمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة سواء في الدراما أو السينما، غابت سمية الخشاب عن جمهورها فجأة، ثم عادت وتألقت من جديد من خلال مسلسل "ميراث الريح" وأعلنت حينها عودتها للساحة بقوة، خاصة بعد أن فقدت الكثير من وزنها.

ورداً على استفسار حول طريقتها أخيراً التخلّص من وزنك الزائد قالت: بالتأكيد ممارسة الرياضة هي أهم شيء، بالإضافة إلى اتباعي نظاما غذائيا تحت إشراف طبيب مختصّ حتى لا أصاب بأي مشاكل صحية.

وأضافت: وكان من المهم جداً أن أشرب ليتراً من الماء يومياً والكثير من العصائر أيضاً مثل التفاح والعنب والبرتقال والرمان، وأتناول الخضروات والفواكه حتى لا أضرّ بشرتي ووجهي، لكني أحب كثيراً فكرة الاعتدال، فلا أحرم نفسي من الحلويات أو النشويات لأن الجسم يحتاج إليها ولكن ضمن معدّلات بسيطة، بالإضافة إلى أنني أحبذ الحركة كثيراً ولا أفضّل الجلوس لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن هذا النظام أفقدها 12 كيلو خلال مدة شهر كامل.

وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.