شكل جورجينا قبل نعمة كريستيانو يصدم الجميع.. صور قديمة لعارضة الأزياء تكشف ملامحها وجهها بين الماضي والحاضر.. شاهد

تناقلت صفحات السوشيال ميديا مجموعة صور لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز قبل أعوام، أظهرت واضح الفارق في شكلها الخارجي بين الماضي والحاضر وخضوعها للعديد من عمليات التجميل.

وفي حديث تلفزيوني، كان قد كشف لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو مؤخراً أنه لا ينوي الزواج حالياً من شريكته جورجينا رودريغز.

وقال كريستيانو أنه يرفض هذا الأمر في الوقت الحالي، أما في المستقبل، فمن الممكن أن يتصور زواجه منها، فهي تستحق ذلك، وهو يتسحق ذلك.

وكانت قد كشف صحيفة AS سابقاً أن جورجينا رودريغز إلتقت بكريستيانو رونالدو، بمتجر Gucci في مدريد، حيث كانت تعمل مساعدة في المتجر.

وحول لقائهما الأول، قالت: "طوله وجسده وجماله لفتوا انتباهي. كنت أرتجف أمامه، وكأن شرارة أشعلت ".

وتابعت: "أنا خجولة للغاية وربما أثار هذا انتباهه لي لانني وقفت امامه وهو انظر باعجاب كبير. بعد ذلك، بدا كريستيانو يهتم بي وأنا قمت بالباقي ".

تطورت العلاقة بشكل سريع وبدأ المصورون يلتقطونهما معاً في الأماكن العامة، في أواخر عام 2016. والأهم من ذلك، تم رصد رونالدو وهو يضع شعر مستعار ونظارات شمسية في محاولة لإخفاء نفسه، خلال رحلة إلى ديزني لاند في باريس مع جورجينا، في وقت لاحق من ذلك العام.

منذ ذلك الحين، تحضر جورجينا رودريغيز مباريات حبيبها، الذي كان وقتها في صفوف نادي ريال مدريد، وبالطبع كانت تذهب معه في كل المناسبات الرسمية، كما حضرت الإحتفالات الخاصة بالفيفا مع والدة رونالدو وأخواته وإبنه.