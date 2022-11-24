أيهما أجرأ؟ شاهد إطلالات الفنانة إلهام شاهين التي أثارت الجدل خلال الـ7 أيام في مهرجان القاهرة السينمائي - صورأيهما أجرأ؟ شاهد إطلالات الفنانة إلهام شاهين التي أثارت الجدل خلال الـ7 أيام في مهرجان القاهرة السينمائي - صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلالالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة.

خطفت إلهام شاهين الأنظار على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بمجموعة من الفساتين و الأزياء التي جمعتبين الأناقة و الجرأة.

حرصت إلهام شاهين على تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات الراقية و الأنيقة التي زادت من جاذبيتها و نالت إطلالاتها إعجابمتابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت إلهام شاهين على تسريحات الشعر و صبحات المكياج التي تبرز جمالها و المتناسقة مع لون بشرتها.