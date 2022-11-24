نانسي عجرم تحرق قلب هيفاء وهبي بعمل صادم وغير متوقع.. والجمهور يعلق 'ياعيب الشوم عليك'!!

أعادت منصات إعلامية تداول عبارة نشرتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، وقال البعض أنها تعليق غير مباشر من نانسي عجرم على الظهور الصادم لمواطنتها الفنانة هيفاء وهبي في موسم الرياض.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد ظهرت مطلع الشهر الجاري برفقة سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، قبل انطلاق حفلها الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وظهرت وهبي بتلك الصور بملامح مختلفة عن المعتاد عليها من قبل جمهورها، حيث كان وجهها شاحبًا وعلامات التقدم بالسن واضحة عليها. وبالتزامن مع الضجة التي أحدثتها إطلالة هيفاء وهبي، كتب نانسي عجرم عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، عبارة قالت فيها : "الجمال الطبيعي يدوم للأبد" وهو ما اعتبره البعض أن نانسي عجرم تسخر من من إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.

من جهتها، قررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وضع حد لحملات التنمر التي تتعرض لها منذ حوالي أسبوع، وذلك بعد استمرارها بالرغم من ردها على الحملة خلال مداخلة مع عمرو أديب، لكن هذه المرة بلهجة حادة هاجمت فيها المتنمرين.

وكتبت هيفاء عبر ستوري على صفحتها على إنستغرام شاركتها منذ ساعات: «كل ما تستطيعون فعله إفعلوه، أحقر من هذا ما لم يخلق بعد، والأشياء التي فعلتموها بي وبملاحي، تشبه نفسيتكم، هذا لون الحقد الذي داخلكم، لم يتبقى غير أن تضعوا لي أنياب ».

وتابعت: حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة أكتر، وإن كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن أنكم ولاد ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام، من أول صور ولعب بخلقتي والباقي انتوا عارفينه.. وبالآخر بيجيك واحد بيقلك مين دي؟ هي دي حقيقتها! ديه يا دكر اللي أنت وغيرك بيتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة ».

هيفاء وهبي تثير بأحدث إطلالة

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة غريبه.

واعتمدت هيفاء وهبي على ارتداء فستان ضيق مكشوف الكتفين، مع شعر مرفوع للأعلى، وزينت رقبتها ويدها اليمنى بقطعتين متشابهتين من الحلي والتقطت الصور بوضعيات غريبة.

وكتبت هيفاء علي الصورة "بمجرد وقوعك في حب نفسك، تنتهي لعبتهم"، في إشارة منها إلى حملات التنمر التي تعرضت لها مؤخرا، بعد ظهورها بشكل مختلف في إحدى الصور.