ابنة الفنان محمود حميدة تلفت أنظار الوسط الفني بالكامل بإطلالة نارية لم تجرؤ كبار الفنانات الظهور بها!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة ل ابنة الفنان محمود حميدة و ذلك خلال تواجدهما مساء أمس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال٤٤.

ظهرت أبنة محمود حميدة على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الذهبي اللامع بالكامل.

أكملت أبنة محمود حميدة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة محمود حميدة على خصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.