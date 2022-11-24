مايا دياب تتلألأ جمال وأنوثة بفستان ريش أسود عاري من أحدث إطلالة لها على إنستجرام

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل زفاف آل نهيان في الامارات حيث تألقت بفستان من اللون الاسود المخملي المغطى بالريش من الجهة العليا، كما زينت اطلالتها بأقراط متدلية وعقد من الماس وسرحت شعرها بتسريحة ذيل الحصان.

الفستان الفخم الذي اعتمد موضة الريش هو من تصميم اللبناني جان لويس سباجي. ولطالما عودتنا دياب على الاطلالات الانيقة الخارجة عن المألوف التي تميزها وتبهر بها محبيها وفانزاتها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعتمد فيها مايا دياب فستاناً من المصمم سباجي ذات التصميمات الغريبة، وقد إرتدت فستاناً باللون الأخضر لامع بلمعة ذهبية، قصير وواسع ومن دون أكمام مع قصة كاشفة عن جهة الصدر خلال فصل الصيف.