بفستان زفاف.. الدكتورة يومي تعلن رغبتها بالزواج لتطفئ حرارة الشوق المكبوتة داخلها!

أثارت مشهورة التواصل الاجتماعي الدكتورة يومي جدلا كبيرا بين المتابعين بعد إطلالتها الأخيرة بفستان زفاف، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه نفسها وهي تبدو كعروس، موضحة أن إرتداء الفستان منحها مشاعر مختلفة.
وظهرت الدكتورة يومي بفستان زفاف أنيق وناعم، واختارت ماكياجا ناعما ناسب ملامحها كما اختارت الفاشنيستا تسريحة الشعر المرفوع والتي أبرزت جمالها، وكتبت على مقطع الفيديو: "اليوم بدي أتزوج".
وفي رصد التعليقات التي تلقتها الفاشنيستا: "جمالك، إن شاء الله بتلبسيه مع شخص يستحقك ويستحق روحك الحلوة وحماسك وكل شيء"، لترد بدورها على هذه الرسالة وتقول: "بحبكم يا مجانين مثلي، حسيت شعور غريب اليوم، بحبكم، أنتو الحب والدعم والأمان والطيبة والأخلاق أنتوا عيلتي الثانية والله إني أموت فيكم الله يخلينا لبعض بحبكم من كل قلبي".