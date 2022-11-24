بفستان زفاف.. الدكتورة يومي تعلن رغبتها بالزواج لتطفئ حرارة الشوق المكبوتة داخلها!

أثارت مشهورة التواصل الاجتماعي ​الدكتورة يومي​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد إطلالتها الأخيرة بفستان زفاف، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه نفسها وهي تبدو كعروس، موضحة أن إرتداء الفستان منحها مشاعر مختلفة.

​​​​​​وظهرت الدكتورة يومي بفستان زفاف أنيق وناعم، واختارت ماكياجا ناعما ناسب ملامحها كما اختارت الفاشنيستا تسريحة الشعر المرفوع والتي أبرزت جمالها، وكتبت على مقطع الفيديو: "اليوم بدي أتزوج".

وفي رصد التعليقات التي تلقتها الفاشنيستا: "جمالك، إن شاء الله بتلبسيه مع شخص يستحقك ويستحق روحك الحلوة وحماسك وكل شيء"، لترد بدورها على هذه الرسالة وتقول: "بحبكم يا مجانين مثلي، حسيت شعور غريب اليوم، بحبكم، أنتو الحب والدعم والأمان والطيبة والأخلاق أنتوا عيلتي الثانية والله إني أموت فيكم الله يخلينا لبعض بحبكم من كل قلبي".