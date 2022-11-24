فتسانها كشف مناطق حساسة من جسدها وأظهرها فاتنة تتلألأ جمالاً.. نرمين الفقي لؤلؤة عشرينية تخطف الأنظار!

استعرضت الفنانة زينة، جمالها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت زينة بفستان أصفر قصير، وارتدت عليه حذاء جلد طويلا ولامعا، وتفاعل الجمهور خلال التعليقات مشيرين الي جمالها ورشاقتها.

وتجتمع النجمة زينة مع النجم محمد رمضان، في مسلسل "العمدة" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي؛ للعرض في شهر رمضان 2023، ليكون أول الأعمال الرمضانية التي دخلت مواقع التصوير.

وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبى.