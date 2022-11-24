كما تميل رانيا يوسف، إلى اختيار ألوان الشعر الغامقة مثل الأسود والبني الذي يتناسب مع لون بشرتها ويكشف جمالها.

شارك الفنان محمد رمضان صورًا من زيارته للهند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.وظهر محمد رمضان من استعراض قدمه مع جمهور الهند، وعلق: “استمتعت مع جمهوري الرائع في الهند”.

https://www.instagram.com/mohamedramadanws/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e127cc71-576c-4f0f-9544-61c5b8d1bebd

وكان الفنان محمد رمضان ظهر وهو يتسلم جائزة من الهند، وعلق: "جائزة من بلد جميل الهند، شكرا للشعب الهندي الرائع، شكرا “لفيلم فير”.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية “لو ناسيين”، والتى يقدمها كل من محمد رمضان وشاهيناز فى أول تعاون بينهما.

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي، وألحان شريف عبادة، ومن توزيع إيهاب.

