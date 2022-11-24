جميلة خطفت الأنظار.. ثراء جبيل تشعل إنستغرام بفستان شفاف بدون بطانة كشف مفاتنها وفخذيها بجراءة مطلقة جننت الشباب!!

شاركت الفنانة ثراء جبيل، جمهورها أحدث إطلالة جريئة لها، على السجاد الأحمر من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ثراء جبيل أنيقة وجريئة

وظهرت ثراء جبيل متألقة وجذابة، مرتدية فستان قصير فضي اللون ذات القماش الشفاف مع بطانة على بعض أجزاءه، معتمد على ميكب ذات الألوان الترابية ناسبت بشرتها، وأبرزت ملامح عينيها بكحل أسود كثيف، مضيفة للإطلالة شنطة يد صغيرة.

تألق الفنانة ثراء، نال إعجاب جمهورها الذين تغزلوا بها وبجمالها في التعليقات، لكن آخرين لم يرق لهم فستانها الجريئ والذي يبرز فخذيها ومناطق حساسة من جسدها، ما جعلهم ينتقدوها بشدة.

أحدث أعمال ثراء

وتواصل ثراء جبيل، تصوير المشاهد المتبقية لها من فيلم “رهبة" بصحبة الفنان أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين وعدد من النجوم.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

يذكر أن إنتهت ثراء من تصوير المشاهد المتبقية لها من فيلم “جوازة بالعافية” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

ويشارك في فيلم “جوازة بالعافية” كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.