أثناء جلسة عشاق رومنسية.. يعقوب بوشهري يتحدث باللبنانية والدكتورة يومي تصحح أخطاءه الشنيعة.

ظهر مشهورا التواصل الإجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري واللبنانية الدكتورة يومي، بمقطع فيديو خلال جلسة رومنسية، حيث حاول الأول التحدث باللهجة اللبنانية لكنه فشل في النطق الصحيح.

يعقوب بوشهري والدكتورة يومي

وظهر يعقوب بوشهري في الفيديو أثناء تناول الطعام مع الدكتورة يومي في أحد المطاعم القطرية، حيث يتواجدان معا في قطر لحضور فعاليات كأس العالم 2022.

وحاول يعقوب بوشهري التحدث بلهجة لبنانية قائلا: "تكفين تاكلين لا كلي كلي"، لترد الدكتورة يومي: "ما بقى بدي أكل خلص راح فل" ثم وجهت سؤالها ليعقوب بوشهري: "بتحكي لبناني؟ يلا احكي لي لبناني".

وأجاب يعقوب بوشهري: "الأكل كتير طعم عويناتج كتير حلوين"، لتصحح له الدكتورة يومي قائلة: "طعم شو طعم؟ اسمها طيب وعويناتج اسمها عيونك بعذبك؟" ليرد يعقوب بوشهري ضاحكا: "عذبيني".

وكان يعقوب بوشهري قد ظهر مع الدكتورة يومي في عدد من المقاطع عبر حسابه الخاص على تطبيق سناب شات، توثيقا لرحلتهما المشتركة في قطر، وهذه ليست المرة الأولى التي يسافران فيها لنفس الوجهة إذ زارت يومي من قبل يعقوب بوشهري أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن.

ومؤخرا تحدث يعقوب بوشهري عن الدكتورة يومي واصفا إياها قائلا: "خفيفة دم ومرحة واللي يعرفها يعرف إنها إنسانة على طبيعتها كتير، وعلى فكرة يومي صغيرة عندها 25 سنة" لتسأله يومي عن سنه وتسخر منه بعد أن كشف حقيقة عمره الذي وصل 40 عاما وترد قائلة "يا حرام كبران العمر له حق".