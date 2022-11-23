تصدرت التريند بصورتها بالحجاب.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تستفز الجمهور بتصريح ناري عن المشاهد الجريئة! - صور

أشعلت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، إبنة شقيقة النجمة إلهام شاهين، موجة جدل واسعة أوساط رواد السوشيال ميديا، بتصريحات مستفزة حول تمثيل المشاهد الجريئة.وتصدرت النجمة إلهام التريند، بعد تعليقها عن المشاهد الخادشة بالقول:"ما عنديش مانع أعمل مشاهد جريئة طالما كانت في سياق الدراما".وانتشرت صور عديدة لإلهام صفي الدين بعد تصدرها التريند بعد تصريحاتها الجريئة ومن ابرز صورها التي تداولها الكثير ظهورها بالحجاب مع اطلالاتها المثيرة وقد أعتقد البعض خلعها للحجاب.ولكن صور الهام صفي الدين بالحجاب كان اثناء تجسيدها عمل فني مع الفنانة حنان مطاوع واليكم الصور: