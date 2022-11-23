نجلاء بدر تشارك عشاقها أحدث إطلالة فاتنة لها.. خطفت القلوب بجنون - صور



حرصت الفنانة نجلاء بدر، على مشاركة جهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت نجلاء بدر بلوك جذاب، مرتدية فستان أنيق بلون أخضر غامق مكشوف الكتف، معتمدة على ميك اب صارخ أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصورة: يا وعدي.وظهرت نجلاء بدر بلوك جذاب، مرتدية فستان أنيق بلون أخضر غامق مكشوف الكتف، معتمدة على ميك اب صارخ أبرز جمال ملامحها،إطلالة نجلاء نالت إعجاب متابعيها الذين عبروا عن حبهم في التعليقات.



https://www.instagram.com/naglaabadr_official/?utm_source=ig_embed&ig_rid=85170d1d-976f-4700-8546-2a5e208dc0eb



وكانت آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد ، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى.

