شاهد جراءة الفنانة الهام شاهين في هذا المشهد المحذوف من الرقابة للفيلم المثير للجدل يوم للستات!!

من بين أكثر الممثلات المثيرات للجدل تبرز الفنانة المصرية إلهام شاهين التي اشتهرت في افلامها الجريئة، وأثارت مشاهدها جدلا واسعا في الساحة المصرية، عوضا عن تصريحاتها الرسمية في مقابلاتها، وظهورها في جنازة مها أبو عوف دون حجاب ومواقف عدة كانت سببا في تعرضها لحملات انتقاد واسعة.

انتشر عن إلهام شاهين أن والدها ووالدتها لم يصلون في حياتهم قط وقيل أنها تأثرت في مدرسة الراهبات، وتعلمت الصلاة من خلالها، ادت الفنانة الهام عدة ادوار في مجموعة من الأفلام، فتارة جسدت دور الزوجة التي تكتشف خيانة زوجها فقررت الانتقام وأقامت علاقة جنسية مع سائقها.

ولها كثير من المشاهد الجريئة والممنوعة من العرض، وخاصة في فيلم عشق الستات والذي اثار جدلا واسعا في مصر، نتيجة المشاهد الايحائية التي فيه، وسنتحدث عن الفيلم في السطور القادمة بالتفصيل لكن قبلها سنتحدث عن حياة الفنانة الهام وبداية مسيرتها الفنية.

▪︎من هي إلهام شاهين

ممثلة مصرية، ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها:

(أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات.

لها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة) .. حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام (يا دنيا يا غرامي، الجنتل)، لها تجارب في الإنتاج مؤخرا مثل (أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد).

▪︎حياتها الخاصة

لديها أخت واحدة هي إيناس شاهين، وأخ واحد وهو أمير شاهين الذي دخل الوسط الفني بمساعدة أخته. تعتبر حادثة انفصال إلهام شاهين عن رجل الأعمال عادل حسني حدثا مدويا في الوسط الفني، حيث قام الاثنان بدعوة أكثر من 300 شخص لحضور حفلٍ كبير في أحد فنادق في مدينة الإسكندرية، وحضر المدعوون دون معرفة السبب وراء هذه الدعوة، فكانت التوقعات بإطلاق حدث فني ما؛ ولكن المفاجأة كانت بإعلان طلاقهما يومها.

لم تنجب إلهام شاهين أولادًا، وصرحت في أكثر من مناسبة أنها حرمت نفسها من الإنجاب مقابل شهرتها ونجاحاتها المهنية.

▪︎صراعها مع جماعة الإخوان المسلمين

قالت إلهام شاهين في تصريحات تلفزية عام 2021 إن «جماعة الإخوان قامت بتنظيم مليونية خاصة لها باسم مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، مشيرة إلى أن «الأمن اتصل بها وأكد لها ضرورة ترك منزلها».

كما تعرف شاهين بمعارضتها الشرسة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ففي أحد البرامج اللبنانية وتحديدًا بعد تولي الراحل محمد مرسي الحكم بستة أيام. كان المذيع يهنئها بقدوم الرئيس ردت عليه إلهام قائلة: «معندناش رئيس وهو مش رئيسي ولا أعترف به»، وقلت له «أننا لا نقبل أن يتاجر أي شخص باسم الدين ويحكم مصر وأراهن أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر».

▪︎قصة الفيلم

يصبح خبر افتتاح حمام سباحة جديد بالقرب من إحدى المناطق الشعبية حديث الجميع، خاصة مع تخصيصه يوم الأحد للسيدات فقط، وهو ما يؤدي إلى جمع العديد من السيدات المنحدرات من خلفيات اجتماعية مختلفة، حيث تحلم عزة منذ زمن بارتداء ملابس السباحة، وتجد شامية من يستمع إليها حين تتحدث عن حياتها الخاصة، وتحاول ليلى تجاوز حزنها على ابنها الراحل.

وذكرت المخرجة كاملة أبو ذكري أن سبب حذف الدور الذي أدته الفنانة سماح أنور من النسخة النهائية للفيلم إن الدور كان يتطلب منها قص شعرها بالكامل، وبعد توقف تصوير الفيلم لفترة وعند العودة مرة أخرى كان شعر سماح أنور أصبح طويلًا ولم تستطع قصه مرة أخرى، وقد ارتدت سماح وقتها باروكة ولم تكن جيدة ويسهل على أي شخص من الجمهور اكتشافها ولذلك اختارت حذف الدور، وقد وضحت أنها كانت تظهر بدقيقتين فقط هو مساحة الشخصية بالكامل. وكانت سماح أنور قبل حذف مشاهدها تؤدي دور سيدة متشردة تدعى أسمهان.