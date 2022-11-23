المشهد العنيف المحذوف للفنان عادل إمام و عايدة رياض.. حشرها بالمكتب ومزق ملابسها ونزل عليها بوس واحضان وهي تصرخ من الألم.. شاهد!!

جميعنا شاهدنا مسلسلات الفنان الكبير عادل امام المثيرة للجدل والتي كانت تقدم للمشاهد في قالب فكاهي وجريء، حيث لا يكاد يخلو فيلم من أفلامه لا يحتوي على مشاهد ايحائية ومص واحضان ولن يسعنا الوقت للتحدث عن كافة افلامه الجريئة لأن رصيده الفني لايعد ولا يحصى فهو اسطورة السينما المصري، والرجل الأول فيها، لكن سنتحدث عن احد افلامه الجريئة مع فنانة مثيرة.

سنتحدث عن فلمه الشهير الذي اداءه مع النجمة والفنانة عايدة رياض وهو الفيلم المصري اللعب مع الكبار الذي انتج عام 1991م بطولته والفنانة عايدة والفنان حسين فهمي، ويحكي الفيلم عن حسن بهلول (عادل إمام) كنموذج للإنسان البسيط الذي أجبرته ظروف الحياة على أن يعيش حالة البطالة، فهو لا يعمل ولا يستطيع حتى الزواج من خطيبته (عايدة رياض)، ويحاول أن يعيش حياته التي يصبغها بعبثية جميلة، معتمداً على قدراته وخبراته في الحياة. واقعه مظلم وآماله محطمة، إلا أنه يملك قدراً كبيراً من الحب والإحساس بالمسئولية تجاه وطنه.

عندما يجري حسن اتصالاً بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط (حسين فهمي) ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي. وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم. وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.

▪︎عايدة رياض مع عادل إمام

ولفتت خلال لقائها ببرنامج “يلا نحلم” الذي يقدمه الإعلامي رمضان رفيع بقناة “الحدث اليوم”:"كنت عايزة اشتغل مع الزعيم عادل إمام بأي شكل وكنت بتكسف أقول له، وفي يوم قابلته قالي إزيك يا عايدة، وبقيت مبسوطة، وقالي أنا شوفتلك فيلم أحلام هند وكاميليا وأعجبت بيكي ووعدني بمشاركتي معه فنيا".

وتابعت:"الفنان عادل إمام وعدني بالتمثيل معه في أحد الأعمال، وقال لي عينيا ليكي يا عايدة، وطبعا جه فيلم اللعب مع الكبار وشاركت معاه".

حرصت الفنانة عايدة رياض، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي يحل اليوم الثلاثاء 17 مايو.

ونشرت عايدة رياض صورة صورة لها مع الزعيم من فيلم اللعب مع الكبار، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "‏ أيوة كدة إظهر وبان على حقيقتك، عايز تخلع سِنة سِنة، ما خلاص ما انتَ أكلت وشربت وحضنت وبوست، كل سنة وانت طيب يا صاحب السعادة".

ويحتفل الزعيم عادل إمام، في 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا. ▪︎مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

▪︎علقة ساخنة من الزعيم عادل إمام

وعن مشهد ضربها في فيلم “اللعب مع الكبار”، علقت عايدة رياض:"ضربني علقة جامدة، وأنا كمان، الفيلم كان فيه ضرب بالفعل، لأن شريف عرفة عمل نظام للحركة، والزعيم كان بيقود المشهد وفاجئني وعملنا بروفة خفيفة قبلها"، وفوجئت بما حدث في المشهد وتلقيت علقة ساخنة من الزعيم".