افضع مشهد جريء ممكن تشاهده للصاروخ ليلى علوي.. مافعلته مع المخرج أمام المصورين اذهل الجميع.. شاهد!!

تتميز الفنانة ليلى علوي بجمالها ورشاقة جسمها الذي جعل منها ممثلة اغراء بالدرجة الاولى، فهي تمتلك جمال آخذ سحر الممثلين قبل الجمهور، اطلق عليها جمهورها لقب صاروخ السينما المصرية لشدة جمالها واداءها المبهر في الأفلام، حيث تمكنت الفنانة ليلى علوي خلال فترو قصيرة جدا من التربع على عرش ابرز الممثلات المثيرات للجدل وحجزت لنفسها موقع في هرم الفن المصري.

شاركت الفنانة ليلى علوي في الكثير من الاعمال السينمائية مع كوكبة من ابرز نجوم الفن المصري، ولدت من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وتزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».

▪︎ علاقتها بعادل إمام

قالت الفنانة ليلى علوي أن المخرج عاطف الطيب، صاحب فضل عليها، لأنه قدمها بشكل مختلف في فيلم "ليلة ساخنة"، وتابعت: الفيلم عرض في مهرجان القاهرة وشاهدته أول مرة مع الجمهور، وكنت في أخر صف، لأهرب إذا لم يحب الجمهور الفيلم"، متابعة: عاطف الطيب قالي أنتي هتاخدي جوائز كتير على الفيلم ده.. ومع الأسف مشوفناهوش تاني بعدها"، وحبست دموعها أثناء الكلام عنه، وانتقلت سريعا للمزاح بقولها: مش عايزة أعيط علشان رمومشي متقعش.

ووصفت ليلى، المخرج يوسف شاهين بالعبقري، مشيرة إلى أنه من جعلها تتبع طقوسا خاصة قبل التصوير، ومنها أن تجلس بديكور الشخصية التي ستقدمها، لتتشبع من إحساس المكان وروحه، وذلك أثناء تصوير فيلم الأخر.

أشارت ليلى علوي إلى إن يوسف شاهين حذف الكثير من مشاهدها بفيلم "إسكندرية نيويورك"، وتابعت قائلة: كان بيقولي علشان إيقاع الفيلم، لازم الجمهور يفضل مشدود للفيلم، ما أنتي بتغني وعارفه"، معلقة: "عمري ما قولت لمخرج أنت حذفت ليه المشهد ده أو أدخلوفي شغله.. أحنا اتربينا على أصول وأداب المهنة.

▪︎ أعمالها

1974: أنا وابنتي والحب

1977: من أجل الحياة

1978: الفارس الأخير

1978: البؤساء

1980: مخيمر دايما جاهز

1982: تجيبها كده تجيلها كده هي كده

1982: الحل اسمه نظيرة

1983: غريب ولد عجيب

1984: يوسف وزينب

1984: حيا أو ميتا

1984: قمر الليل

1984: شوارع من نار

1984: سمورة والبنت الأمورة

1984: خرج ولم يعد

1984: جبابرة الميناء

1984: إنهم يقتلون الشرفاء

1984:المشاغبون في الجيش

1984: العايقة والدريسة

1984: الشيطان يغني

1984: الخونة

1984: الثعبان

1985: وتضحك الأقدار

1985: زوج تحت الطلب

1985: حكاية في كلمتين

1985: أيام التحدي

1985: أنا

1985: النساء

1985: الموظفون في الأرض

1985: الطاغية

1985: الرجل الذي عطس

1985: الجريح

1985: إعدام ميت

1986: كلمة السر

1986: عصر الذئاب

1986: عذراء وثلاثة رجال

1986: تحت التهديد

1986: آه يا بلد آه

1986: المطاردة الأخيرة

1986:الحرافيش

1986: الأنثى

1986: الأقزام قادمون

1987: من خاف سلم

1987: ضربة معلم

1987: خليل بعد التعديل

1987:المشاغبات الثلاثة

1987: المخطوفة

1987: المتمرد

1987: الرجل يحب مرتين

1987: البدرون

1988: كل هذا الحب

1988: غرام الأفاعي

1988: زمن الممنوع

1989: يا عزيزي كلنا لصوص

1989: جحيم تحت الماء

1989:المغتصبون

1990: الذل

1991: يا مهلبية يا

1991: قبضة الهلالي

1991: سمع هس

1991: المساطيل

1992: آي آي

1992: الهجامة

1992: الفاس في الراس

1992: الحجر الداير

1993: إنذار بالطاعة

1995: قليل من الحب كثير من العنف

1995: في الصيف الحب جنون

1995: الرجل الثالث

1996: يا دنيا يا غرامي

1996: إشارة مرور

1997: حلق حوش

1997: تفاحة

1997: المصير

1998: ست الستات

1998: اضحك الصورة تطلع حلوة

1999: نور ونار

2000: رجل له ماضي

2004: حب البنات

2004: بحب السيما

2007: ألوان السما السبعة

2008: ليلة البيبي دول

2012: بنطلون جوليت

2016: الماء والخضرة والوجه الحسن

2021: ماما حامل (فيلم)

• المسلسلات

1977: هذا المصير

1978: دمعة ألم

1979: طيور الصيف

1979: الآنسة

1979: إلا الدمعة الحزينة

1980: صيام صيام

1980: أنف وثلاث عيون

1981: ومشيت طريق الأخطار

1981: وتفضلوا بقبول الحب

1981: ميراث الغضب

1982: وتوالت الأحداث عاصفة

1982: فطوطة

1982: رجل بلا ماضي

1982: اللقاء الأخير

1983: عطفة خوخة

1983: بين السرايات

1983: اللعبة

1984: زهرة والمجهول

1984: حصاد الشر

▪︎ جائزة الهرم الذهبي

حرصت الفنانة ليلى علوي على حمل جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والتي كرمت بها منذ أيام بافتتاح الدورة الـ44، أثناء دخولها للجلسة الحوارية والتي أقيمت ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وتضمنت حديثا مطولا عن مشوارها الفني، وقالت إنها تلقت التهنئة من رفيق رحلتها النجم عادل إمام عن طريق "مرسال"، وبكت ليلى مع تذكر أحمد زكي ونور الشريف والمخرج عاطف الطيب، وقالت إنها لا توافق على تجسيد سيرتها الشخصية في عمل درامي ولا تعرف مصير مقتنياتها الفنية لأنها لم تنجب.

▪︎ ليلى علوي

لبلبة رقصت فرحا بمجرد دخول مسرح النافورة بعد احتشاد عدد كبير من نجوم الفن ومحبيها من الجمهور لحضور الندوة، وتحدثت عن شعورها لحظة سماع خبر تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، قائلة: منمتش طول الليل وفكرت في مشوار حياتي، وزمان كنت بلف كل المحافظات عشان الناس تعرفني وبنام في محطة القطر، وتأسست صح مش في يوم وليلة الناس حبتني.

▪︎ من اختار اسم لبلبة

عادت الفنانة ليلى علوي إلى الذاكرة وقدمت مع الحضور أول أغنية لها وهي بعمر خمس سنوات بعنوان " حبيبتي سوسو "، وقالت إن اسمها الحقيقي نونيا، وتابعت: المخرج نيازي مصطفى، في أول مقابلة معه سألها عن اسمها فأجابته: "نونيا"، فتعجب من الإسم، لترد عليه: "أنت اخترت إسمك بنفسك ولا حد اختاره لك؟"، فقال: "البنت دي لبلب سموها ليلى.

وكشفت ليلى علوي عن هاجس كان يراودها دوما وهو الخوف من المستقبل، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من عدم التمثيل عندما تكبر في السن، وقالت: طول حياتي كنت بشيل الهم إني لما أكبر الناس متسقفليش ومشتغلش، وأمي وأبويا كنت بسمعهم بيقولوا إني بدأت أكبر ومش هشتغل.. قولت لهم أنتوا بتقولوا كدا؟.. أنا هفضل أشتغل وأضحك الجمهور.